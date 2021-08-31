Форум развития ответственного лесопользования в России пройдет в Москве в октябре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Четвертый форум развития ответственного лесопользования состоится 19-21 октября в Москве. Помимо других тем участники обсудят очно и на видеоконференции сохранение углерода в российских лесах, сообщает во вторник пресс-служба Лесного попечительского совета (FSC) России.

"На мероприятии обсудят самые актуальные вопросы лесопользования, которые волнуют как представителей бизнеса, так и обычных граждан: практики ответственного лесоуправления, санитарные рубки, сохранение углерода в российских лесах, выполнение нового стандарта FSC, а также легко ли бизнесу из разных секторов экономики быть экологичным, как "зеленеет" российский ретейл и многое другое", - говорится в сообщении.

В частности, на форуме пройдут тематические сессии по двум направлениям: "Сертификация" и "Вызовы "зеленого" рынка".

"Для ретейлеров, банков, энергетических и горнорудных компаний, а также некоммерческих, природоохранных организаций и СМИ FSC-Форум - это возможность узнать, как ответственное лесоуправление поможет устойчивому развитию бизнеса, а также достижению целей устойчивого развития ООН и снижению влияния на климат и утрату биоразнообразия", - уточнили организаторы.