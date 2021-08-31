Нефтегазохимический форум в Казани собрал более 50 компаний РФ и СНГ

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Более 150 компаний России и СНГ приняли участие в открывшемся в Казани Татарстанском нефтегазохимическом форуме . Об этом во время пленарной сессии заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Более 150 компаний принимают участие. Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. Считаю, что мероприятия, организованные в рамках форума, будут полезны и интересны для участников. Желаю всем плодотворной работы", - сказал Минниханов.

По данным организаторов, на форум зарегистрировались более 10 тыс. посетителей, более 2 тыс. делегатов, 400 спикеров и более 100 участников.

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов подчеркнул, что Татарстанский нефтегазохимический форум много лет собирает крупнейших представителей ТЭК, машиностроения и науки. "Здесь обсуждаются актуальные вопросы развития нефтегазовой и химической отраслей, цифровизации, импортозамещения. Уверен, что и в 2021 году форум пройдет на высоком профессиональном уровне", - добавил он.

Татарстанский нефтегазохимический форум - одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Площадка форума стала местом для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, местом встречи промышленного и бизнес сообщества.

Татарстанский нефтегазохимический форум проходит с 31 августа по 2 сентября. В рамках форума проводятся 28-я международная специализированная выставка "Нефть, газ. Нефтехимия" - отраслевая выставка Приволжского федерального округа, региональный проект "Интерпластика Meeting Point Казань", организуемый совместно с ООО "Мессе Дюссельдорф Москва". На форуме проходят крупные международные научно-практические конференции, где обсуждают вопросы декарбонизации, промышленной экологии, геодезии и геоинформационных систем.