Ульяновские власти разработали план повышения уровня доходов населения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Средний уровень доходов населения в Ульяновской области составляет 24 300 рублей, что является одной из самых низких зарплат в Приволжском федеральном округе. Власти разработали план по решению проблемы, сообщил врио губернатора региона Алексей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Очень низкие доходы населения. В среднем 24 300 рублей. Конечно, это очень мало. Уровень зарплат - 32 тыс. [рублей], практически один из самых низких в Приволжском федеральном округе, да и в целом по России. Здесь также мы наметили план работы, как мы будем эту проблему решать", - отметил он.

Русских добавил, что власти региона уже начинают эту работу.

"Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов", - уточнил президент.

В свою очередь врио губернатора ответил, что именно в этом видит свою задачу.