Минпромторг оценил издержки нефтехимии РФ при углеродном налоге ЕС в €500 млн

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Издержки российских экспортеров нефтехимической продукции при введении трансграничного углеродного налога составят €500 млн. Такую оценку озвучил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

"Мы подсчитали потенциальные издержки [российского экспорта продукции нефтехимии], которые могут наступить в случае введения трансграничного углеродного налога для этих групп продукции. По нашим подсчетам, при ставке €53 стоимости тонны CO2 на европейской бирже объем потерь приравнен к 500 млн евро", - сказал он.

Иванов отметил, что в 2030-2035 годах ставка на выбросы CO2 вырастет почти в два раза, что приведет к издержкам в миллиард евро. Это тот объем потенциального налога, который может собираться с российского экспорта, уточнил замминистра.

По оценкам Минпромторга РФ, доля экспорта промышленных товаров составила около 22% за 2020 г. Наибольшая доля отечественного экспорта продукции - это цветная металлургия, химическая промышленность и черная металлургия, эти позиции попадают под трансграничное углеродное регулирование.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.