Резиденты индустриального парка "Есипово" вложили до 20 млрд рублей в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Резиденты индустриального парка "Есипово" вложили за пять лет в развитие экономики Московской области почти 20 млрд рублей и создали более 1,1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья "Воробьев Live".

"Об индустриальном парке "Есипово" широко заговорили еще в 2017 году, когда "Мерседес" решил построить тут свой первый завод в России. Сейчас здесь уже 12 резидентов, которые вложили в развитие экономики Подмосковья почти 20 млрд рублей и создали более 1 140 рабочих мест для жителей региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре один из резидентов индустриального парка "Есипово" создаст цифровые промышленные коворкинги Industrial City для среднего бизнеса.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с российскими и зарубежными резидентами коворкинга о развитии их бизнеса и мерах поддержки.