Объем пенсионных накоплений НПФ во II квартале вырос до 3 трлн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объем пенсионных накоплений Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам второго квартала 2021 года вырос на 1,2%, до 3 трлн рублей, пенсионных резервов НПФ - на 1,4%, до 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

Итого объем пенсионных средств НПФ на конец июня 2021 года составил 4,5 трлн рублей. Схожую динамику показал и объем пенсионных накоплений ПФР, увеличившись на 1,3%, до 2 трлн рублей.

По данным регулятора, основным драйвером увеличения объемов средств НПФ стал рост рынка акций. Динамика долгового рынка, в инструменты которого вложены основные объемы пенсионных портфелей, продолжала оказывать сдерживающее влияние, добавили там.