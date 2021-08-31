Около 4 тыс. рабочих потребуется на "Авиастар-СП" в Ульяновске в ближайшие годы

ТАСС, 31 августа. Самолетостроительное предприятие "Авиастар-СП" в Ульяновске в ближайшие несколько лет примет порядка 4 тыс. рабочих. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Алексей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Вы знаете, у нас в области есть такое базовое предприятие "Авиастар". <…> Сейчас нехватка рабочих сил, работает около 8 тыс.. За несколько лет нам необходимо набрать еще 4 тыс. работающих туда", - сказал он.

Русских добавил, что в регионе есть проблема с кадрами. "Судя по всему, придется привлекать из соседних регионов", - пояснил он.

По словам врио губернатора, предприятие выпустит в 2021 году всего пять самолетов Ил-76. "Задача - выйти на 12. Дальше там большие перспективы по МС-21: мы выпускаем крылья, заднее оперение, элементы фюзеляжа в кооперации с "Иркутом", - уточнил Русских.

Предприятие "Авиастар-СП", специализирующееся на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании Ан-124 "Руслан". На заводе ведется монтаж интерьеров и отработка систем лайнеров семейства Sukhoi Superjet 100.