В Южной Корее обяжут магазины Apple и Google разрешить доступ сторонним платежным системам

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект, согласно которому магазины приложений, в том числе таких компаний, как Apple и Google, должны будут разрешить использование сторонних платежных систем на своих площадках. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Речь идет о поправках к закону о телекоммуникационном бизнесе. Чтобы они вступили в силу, их должен подписать президент, именно его партия активно выступала за эту инициативу. Как указывает газета The Wall Street Journal, Южная Корея, вероятно, станет первой в мире страной с подобным регулированием.

Поправки также касаются комиссий при совершении покупок внутри приложений, при оплате подписок на них. Кроме того, компании не смогут удалять приложения из магазина или откладывать их одобрение без достаточных оснований. Нарушителям, согласно законопроекту, будет грозить штраф в размере до 3% их выручки в стране.

За подобное регулирование давно выступали разработчики приложений, которые были недовольны высокой комиссией магазинов и использованием их владельцами своего положения на рынке. Комиссия в App Store и Google Play доходит до 30%, указывает агентство Yonhap. Примеру Южной Кореи вскоре могут последовать другие страны, такие как США, поясняет газета Financial Times.

Представитель Google в свете случившегося сообщил, что его компания "подумает над тем, как исполнять этот закон и при этом сохранить высокий стандарт качества магазина".