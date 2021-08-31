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Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Они пройдут 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 1 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

В частности, будут размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, и ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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