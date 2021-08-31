Заксобрание Нижегородской области увеличило доходы бюджета региона на 2%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании 26 августа приняли поправки в закон об областном бюджете на 2021 год, согласно которым доходы увеличили почти на 2% - до 216,1 млрд рублей, расходы также на 2% - до 241,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"С учетом принятых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы - 216,1 млрд рублей (увеличены более чем на 4,3 млрд рублей), расходы - 241,1 млрд рублей (увеличены более чем на 4,8 млрд рублей), дефицит - 25 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, увеличены налоговые и неналоговые доходы на 1,9 млрд рублей за счет налога на доходы физических лиц - на 545 млн рублей и налога на прибыль организаций - на 1,3 млрд рублей. Также выросли безвозмездные поступления из федерального бюджета более чем на 2 млрд рублей, в том числе на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся. Увеличились и безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 304,7 млн рублей.

Отмечается, что средства направят на приобретение лекарств для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, лечащихся амбулаторно, на финансирование проведения углубленной диспансеризации перенесших коронавирус, на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска. Кроме того, средства областного бюджета пойдут на доведение зарплаты отдельных категорий работников госучреждений и органов исполнительной власти до МРОТ, на увеличение фонда оплаты труда социальных работников.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поправки серьезно увеличивают доходную часть бюджета, в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. "Это позволит возобновить реализацию проекта по строительству метро, создать инфраструктуру для южных территорий Нижнего Новгорода и провести ряд других мероприятий. Это первые шаги по реализации нашей заявки. <...> Результатом должно стать качественное улучшение работы общественного транспорта, создание новых рабочих мест, появление доступных предложений на рынке жилья", - приводит слова Никитина пресс-служба.

В декабре прошлого года депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли бюджет региона на 2021 год со следующими параметрами: доходы - 202 млрд рублей, расходы - 217 млрд рублей, дефицит составлял 15 млрд рублей.