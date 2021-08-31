Потери курганских аграриев из-за засухи составили 5,6 млрд рублей

ТАСС, 31 августа. По предварительной оценке, потери сельскохозяйственников Курганской области из-за засухи составили 5,6 млрд рублей. На площади 137 тыс. га урожай погиб, на 297 тыс. га - находится в угнетенном состоянии, сообщили ТАСС во вторник в департаменте экономического развития области.

В регионе с 27 июля по 30 августа из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы позволить сельхозтоваропроизводителям региона при необходимости пролонгировать кредиты и освободиться от штрафов в случае недостижения целевых индикаторов.

"В связи с почвенной и атмосферной засухой, по предварительной оценке, на площади 137 тыс. га погиб урожай сельскохозяйственных культур, на 297 тыс. га посевы находятся в угнетенном состоянии. Общие потери хозяйств оцениваются в объеме 5,6 млрд рублей. По расчетам Департамента агропромышленного комплекса Курганской области в 2021 году индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства составит в Курганской области 83% к 2020 году", - рассказали в департаменте.

Власти подчеркивают, что при этом регион планирует собрать около одного млн тонн зерна, что достаточно для самообеспечения области. "Что касается овощей, во всех категориях хозяйств планируется собрать 137,1 тыс. тонн картофеля, в весе после доработки, овощей открытого грунта - 60,3 тыс. тонн. Этого также достаточно для обеспечения потребностей населения", - добавили в ведомстве.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, на селе здесь проживают около 40% населения. Область специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.