Источники финансирования модернизации отделений "Почты" в селах определят до конца года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Источники финансирования для проведения модернизации сельских отделений "Почты России" планируется определить до конца года, сообщил ТАСС глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Мы считаем, что отделения почтовой связи в сельской местности - это важный государственный институт, зачастую это иногда единственное присутствие государства в этих населенных пунктах. Понятно, что во многих случаях для "Почты" содержание именно этих отделений является глубоко убыточным мероприятием. Поэтому, конечно, отделения деградируют технически. Поэтому реконструировать, модернизировать, превратить их в универсальные точки оказания гибридных услуг - и электронных, и государственных, и доставки - конечно, это сверхзадача. Будем искать источники для ее решения", - отметил Шадаев.

Говоря о том, в какие сроки планируется определиться с источниками финансирования, министр уточнил: "До конца года".

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда партии "Единая Россия", выступил в поддержку инициативы дополнительно использовать потенциал отделений "Почты России" в регионах, в том числе в части доставки лекарств, продуктов и оформления необходимых документов. Президент добавил, что отделения "Почты России" есть почти в каждом сельском населенном пункте страны.