ТАСС открыл доступ к официальному фотобанку Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Агентство ТАСС, выступающее официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума (ВЭФ-2021), открыло доступ к фотобанку ВЭФ, где можно будет бесплатно скачать репортажи корреспондентов ТАСС со всех мероприятий, а также фотографии, рассказывающие о подготовке к форуму, и архивные снимки. Об этом сообщил во вторник департамент корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Информационное агентство России ТАСС выступает официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума, который пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 2-4 сентября. Фотобанк ВЭФ будет доступен по адресу https://forumvostok2021.tassphoto.com. Мультимедийный сервис ТАСС позволяет всем гостям, участникам и представителям СМИ просматривать и бесплатно скачивать в высоком разрешении фотографии со всех мероприятий форума", - говорится в сообщении.

Фоторепортажи будут систематизированы по рубрикам "В преддверии форума", "Главные новости", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия", "Спортивные мероприятия", "Из жизни форума". Также в фотобанке будут доступны архивные снимки с прошлых форумов и фотографии с видами Владивостока.

В агентстве напомнили, что обязательным условием использования снимков фотобанка в профессиональной деятельности является указание имени автора и источника (имя автора/ТАСС) и ссылка на Восточный экономический форум.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.