Низкая заполненность ПХГ Европы поддержит экспорт "Газпрома" в 2021-2022 годах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Низкая заполненность европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ) поддержит экспорт "Газпрома" во втором полугодии текущего года и в 2022 году. Об этом говорится в презентации компании.

"Низкие объемы газа в хранилищах Европы должны оказать поддержку экспорту "Газпрома" во второй половине 2021 года и далее в 2022 году", - сказано в презентации газового холдинга.

"Газпром" ожидает, что низкая заполненность подземных хранилищ газа в Европе продолжит оказывать влияние на цены газа и во втором полугодии, сообщил Иванников.

Иванников отметил, что низкая заполненность подземных хранилищ газа в Европе привела к тому, что в конце июля цены на газ на спотовых площадках приблизились к рекордным. По его мнению, фактор заполняемости ПХГ "будет оказывать влияние на цены и во втором полугодии".