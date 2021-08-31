Турчак: минимальные затраты россиян на газовое оборудование должны компенсироваться

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Минимальный объем затрат на установку в домах россиян газового оборудования должен компенсироваться для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе своего рабочего визита в Новгородскую область.

По его словам, в 32 регионах России уже принята региональная программа поддержки отдельным категориям граждан - ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, пенсионерам, многодетным семьям и семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. При этом установлены разные уровни компенсаций - от 50 до 100%.

"Наша задача, чтобы такие решения <...> в регионах были приняты. <...> Кроме того, мы договорились с "Газпромом", что по всей стране, независимо от того, где человек проживает, этот минимально необходимый набор оборудования и минимально необходимый размер затрат, он был стандартизирован. Здесь сегодня выставку оборудования "Газпром" организовал, здесь есть и отечественного производства котлы, и отечественного производства плиты. Минимальный объем затрат где-то без самой трубы по участку укладывается в сумму порядка 45 тыс. рублей. Эти средства для отдельных категорий граждан должны компенсироваться. Об этом мы договорились", - сказал Турчак.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.