Представительства иностранных IT-компаний могут открыть в Иннополисе в течение 1,5 лет

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Иностранные IT-компании могут открыть свои представительства в особой экономической зоне "Иннополис" в ближайшие два года. Об этом на полях Нефтегазохимического форума в Казани ТАСС сообщил вице-премьер Татарстана, курирующий развитие Иннополиса, Роман Шайхутдинов.

"Наше предложение открыто. Это специальные налоговые условия, возможность подпитки кадрами. Я думаю, что тем компаниям, которые задумают все-таки в России развивать собственную разработку, хотя бы какую-то, можно будет вполне площадку Иннополиса использовать и в целях получения налогообложения, и в целях найма персонала", - сказал Шайхутдинов.

По его мнению, представительства иностранных компаний могут быть открыты в течение 1-1,5 лет. "Решения долго принимаются. Эти компании очень крупные, большие, большая бюрократия", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что ряд компаний уже проявили интерес. Сейчас они оценивают ситуацию и рассматривают различные возможности. "Мы, когда предлагали открыть представительство, предлагали, конечно, в первую очередь, сделать это в режиме "боевого" подразделения, занимающегося разработкой. Но, как мы видим, зарубежные компании не стремятся развивать на территории нашей страны разработку. Поэтому открытие своих представительств рассматривают именно с целью решения административных задач, <...> с целью соблюдения законодательства", - сказал Шайхутдинов.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Постановлением правительства РФ там создана особая экономическая зона. Университет Иннополис специализируется на образовании, информационных разработках, робототехнике. В городе сегодня проживают свыше 4 тысяч человек.