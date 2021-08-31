ТАСС, 31 августа. Республика Татарстан может стать пилотным регионом по созданию территории устойчивого развития в 2021 году. С таким предложением выступил на Татарстанском нефтегазохимическом форуме старший управляющий директор ООО "УК "Роснано" Алексей Кожевников, сообщили в пресс-службе Группы "Роснано".

В трех российских регионах до конца 2021 года с участием "Роснано" будут организованы первые пилотные территории устойчивого развития. До конца года планируется подписать соглашение об организации Carbone Free Zone еще с двумя российскими регионами. На форуме Кожевников представил правительству и предпринимательскому сообществу Татарстана проект по созданию территории устойчивого развития в регионе и предложил в 2021 году сделать пилотный проект на территории ОЭЗ "Алабуга" и на территории города высоких технологий "Иннополис".

"Развитие зеленых технологий, направленных на снижение эмиссии СО2 и его эквивалентов, является для "Роснано" одним из ключевых направлений развития. С целью снижения углеродного следа в нескольких регионах России будут созданы зоны углеродной нейтральности, где мы планируем провести эксперименты по оценке текущей эмиссии СО2 и его эквивалентов. Немаловажную роль играет прослеживаемость накопленного углеродного следа по цепочке жизненного цикла продукта - эта задача также будет реализована в рамках проекта по снижению углеродного следа. Для такого развитого региона как Республика Татарстан это реальная возможность пойти еще дальше - привлечь новых инвесторов, сохранить действующих, а также поддержать своих экспортеров", - приводит пресс-служба слова старшего управляющего директора ООО "УК "Роснано".

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что актуальность вопросов, связанных с климатической повесткой и устойчивым развитием, за последние годы значительно усилилась. "Все международные компании нефтегазового сектора под угрозой введения трансграничного углеродного регулирования приняли корпоративные программы и установили конкретные цели по снижению выбросов парниковых газов и реализации различных компенсирующих мероприятий", - сказал он.

Татарстанский нефтегазохимический форум - одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Это эффективная площадка для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, место встречи промышленного и бизнес-сообщества.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.