В "Газпроме" заявили, что не обсуждали с производителями труб пересмотр контракта

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" и производители труб не обсуждали возможность пересмотреть контракт на фоне роста цен на сталь. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правления - начальник департамента ПАО "Газпром" Олег Аксютин.

"Мы, конечно же, встречаемся с нашими производителями труб, но пока вопрос о пересмотре заключенного контракта не поднимали. У нас рассматривают различные механизмы, каким образом мы можем найти компромиссные решения, но это не пересмотр контракта ", - сказал Аксютин.

По его словам, относительно стоимости сырья для производства есть позитивные прогнозы. "Согласно той информации, которую мы получаем с рынка, произошло снижение стоимости исходных материалов для производства труб. И мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится. Определенные действия предпринимаются со стороны правительства РФ, которые направлены как раз на недопущение роста цен", - сказал Аксютин.