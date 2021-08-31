"Газпром" в сентябре рассмотрит возможность ускорения инвестпроектов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" на фоне благоприятной конъюнктуры рынка планирует на заседании правления в сентябре рассмотреть вопрос ускорения инвестиционных проектов и увеличения инвестпрограммы на 2021 год. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.

"Благоприятная рыночная конъюнктура позволяет рассматривать возможность ускорения реализации ряда проектов и в газовом, и в нефтяном сегментах. Речь идет не об увеличении масштабов проектов или запуске новых, но по отдельным проектам возможно ускорение или перенос части строительных работ с последующих годов на текущие. Во второй половине сентября на заседании правления будет обсуждаться корректировка инвеспрограммы на 2021 год в сторону увеличения, что должно равномерно отразиться на большом количестве проектов газового бизнеса", - отметил Иванников.

Он добавил, что сейчас в бюджет заложена инвестпрограмма на сумму порядка 1,5 трлн рублей, но порядок возможного увеличения не раскрыл.

В целом по всей группе "Газпром" (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) в 2020 году капитальные затраты снизились на 14%, до 1,523 трлн рублей.

По итогам первого полугодия 2021 года общая сумма капитальных вложений группы в январе - июне этого года выросла на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 659,605 млрд рублей. Капитальные вложения в сегменте добычи в I полугодии увеличились на 28%, до 114,22 млрд рублей - главным образом за счет продолжающихся работ по обустройству Харасавэйского и Ковыктинского газоконденсатных месторождений. В сегменте транспортировки газа капитальные вложения в первой половине 2021 года выросли до 167,166 млрд рублей против 81,927 млрд рублей годом ранее, что в основном обусловлено строительством участка магистрального газопровода "Сила Сибири" от Ковыкты до Чаянды, а также продолжающимися работами по строительству магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток в рамках проекта по выводу газа с шельфа Сахалина.