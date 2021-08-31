В Ленобласти завершили капремонт дороги, ведущей в Финляндию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт дороги Выборг - Светогорск, ведущей к границе с Финляндией в Ленобласти, завершен. До недавнего времени этот 49-километровый участок федеральной трассы "Скандинавия" находился в ненормативном состоянии, рассказали журналистам во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Капремонт дороги Выборг - Светогорск в Ленинградской области завершен. Подъезд к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Светогорск" на границе с Финляндией, еще недавно переданный из региональной в федеральную собственность, полностью капитально отремонтирован", - сообщили в пресс-службе.

С опережением срока на месяц, 30 августа, введен в строй участок с 10-го по 24-й км трассы. На сегодняшний день дорога от Выборга до Светогорска практически полностью приведена в нормативное состояние и отвечает современным требованиям по безопасности и комфорту, отметили в пресс-службе. После завершения ремонта дорожного полотна на 49-километровой дороге в сентябре на трассе планируют ввести в эксплуатацию два моста через реки Вуокса и Унтерниска.

Дорога Выборг - Светогорск протяженностью 48,8 км стала федеральной в 2017 году и вошла в состав трассы А-181 "Скандинавия". На всем протяжении трасса находилась в ненормативном состоянии. Ямы, выбоины, трещины, разрушения асфальтобетонного покрытия регулярно становились причиной повреждения автомобилей.

В рамках проведения капитального ремонта на протяжении дороги заменено более 140 водопропускных труб, смонтировано 47 км металлического барьерного и перильного ограждений, сделан водоотвод и лестничные сходы, обустроено 22 пешеходных перехода с тактильной плиткой, установлено 50 автопавильонов для удобного ожидания транспорта на остановках. Общая протяженность новых линий освещения со светодиодными светильниками на участке сейчас составляет 13 км.

На подъезде к МАПП "Светогорск" на границе с Финляндией дорожники устроили дополнительные полосы для разделения транспортного потока на легковые машины, грузовики и автобусы, отметили в пресс-службе Упрдор "Северо-Запад".