"Газпром" ожидает рекордных дивидендов по итогам 2021 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Благоприятная рыночная конъюнктура позволяет "Газпрому" сформировать базу для выплаты рекордных дивидендов по итогам 2021 года и рассчитывать на рост капитализации. Итоги первой половины года уже даю возможность выплатить 18 рублей на акцию, что выше, чем за пока лучший по дивидендам 2018 года. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.

"Мы получили (по итогам I полугодия 2021 года - прим. ТАСС) значительную величину чистой прибыли, в размере 968 млрд рублей, что с учетом всех необходимых корректировок это дает дивидендную базу в 845 млрд рублей и с учетом минимального коэффициента выплат в 50%. Вклад первого полугодия в общую величину дивидендов составит порядка 18 рублей, а это уже выше, чем выплаты за весь 2018 год, ставшие рекордными с точки зрения дивидендных выплат группой", - отметил Иванников.

Он добавил, что ожидаемая доходность акций по итогам 2021 года уже очевидно значительно превышает показатели прошлых лет. "Мы уверены, что совокупность краткосрочных и долгосрочных факторов в инвестиционной привлекательности "Газпрома" найдет отражение в повышении оценки нашей рыночной капитализации", - подчеркнул Иванников.

По его словам, итоговые дивиденды "Газпрома" по итогам 2021 года могут составить не менее 36 рублей на акцию. "На второе полугодие мы смотрим более оптимистично, чем на первое. Ну давайте возьмем те же 18 руб. [вклада I полугодия в итоговые дивиденды], получим ожидаемые дивиденды по итогам 2021 г. в размере, скажем, не менее 36 руб.", - сказал он. Иванников добавил, что акции компании сейчас сильно недооценены. Он также отметил, что текущие цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет.

Капитализация "Газпрома" на 17:45 мск на Московской бирже составила 7,2 трлн рублей, что делает его лидером среди эмитентов российского рынка. За текущий год стоимость бумаг компании выросла на 35%. За 2018 год "Газпром" выплатил рекордные дивиденды - 16,61 рубля на акцию. Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.