S7 начнет полеты на курорты Египта с 5 октября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Авиакомпания S7 с 5 октября будет выполнять регулярные рейсы в Хургаду, с 9 октября - в Шарм-эш-Шейх, сообщается в пресс-релизе компании.

"Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эш-Шейх - дважды в неделю", - говорится в сообщении.

Перелет из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, с 6 октября - по субботам. Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам, начиная с 9 октября, с 31 октября - по четвергам и воскресеньям.

По решению оперштаба Россия с 27 августа в три раза увеличила квоту регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх - с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Согласно данным Росавиации, возможность выполнять рейсы на этих маршрутах, кроме "России", получили девять авиакомпаний, в том числе и S7. Ранее S7 не выполняла регулярные рейсы по этим направлениям.