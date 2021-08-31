ОЭЗ "Иннополис" готова организовывать площадки по всему Татарстану

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Иннополис" готова рассматривать расширение своих площадок по всей территории Татарстана при потребности резидентов. Об этом рассказал ТАСС заместитель премьер-министра Татарстана, курирующий развитие "Иннополиса", Роман Шайхутдинов.

"В других районах республики, все зависит от потребностей. Если такая потребность будет, то ограничений на сегодняшний день нет. Изменения законодательства позволили нам организовывать площадку на территориях разных муниципальных образований республики. Потребность есть. Например, в Лаишево уже четыре потенциальных резидента рассматривают площадку", - сказал Шайхутдинов.

В ОЭЗ действует комплекс мер поддержки, среди которых помощь в подборе IT-кадров, помощь в открытии филиала (представительства), юридического лица. Также предлагаются индивидуальные условия на аренду офиса или рабочие места в коворкинге, гранты от многочисленных партнеров "Иннополиса", а также возможность участия во встречах с крупными экспертами из IT-сферы.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Постановлением правительства РФ там создана особая экономическая зона. Университет Иннополис специализируется на образовании, информационных разработках, робототехнике. В городе сегодня проживают свыше 4 тысяч человек.