Правительство закрепило за Минстроем госпрограмму по развитию туризма

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство закрепило за Министерством строительства и ЖКХ госпрограмму по развитию туризма. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

"В разделе II перечня государственных программ Российской Федерации <...> позицию, касающуюся государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" изложить в следующей редакции: "Развитие туризма" - 2022-2030 годы - Минстрой России", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

В июне 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнении перечня госпрограмм. В частности, в него вошла новая программа "Развитие туризма".

Вместе с тем, в России разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Презентация нацпроекта прошла в конце апреля этого года. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета РФ планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.