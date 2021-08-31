Кабмин утвердил запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем и ноутбуков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. Об этом сообщила пресс- служба Минпромторга. Также власти ввели правило "второй лишний" для остальной электроники и электронной медтехники.

"В госзакупках электроники меняются правила - вводится запрет на закупку импортной продукции и правило "второй лишний". Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)", - говорится в сообщении.

Как пояснило министерство, запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. Речь идет о компьютерах портативных массой до 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичной компьютерной техники, а также о вычислительных электронных цифровых машинах, светильниках и осветительных устройствах.

"В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило "второй лишний". Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику", - говорится в сообщении.

В частности, под ограничения попадают: коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника, уточнил Минпромторг.

"В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог", - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, слова которого приводятся в сообщении министерства.