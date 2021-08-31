Доходы бюджета Вологодской области возросли за семь месяцев на 38,1%

ВОЛОГДА, 31 августа. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Вологодской области исполнена на 1 августа в сумме 80,4 млрд рублей, что на 38,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Расходы возросли на 3%, или на 1,9 млрд, до 60,7 млрд рублей, сообщила заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

"За семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет области мобилизовано налогов, сборов и иных обязательных платежей 67,4 млрд рублей (согласно открытым данным департамента финансов, доходы бюджета возросли на 38,1% - до 80,4 млрд рублей - прим. ТАСС). Исполнение бюджета опережающими темпами связано в основном с поступлением налогов на прибыль. Годовой план поступления налога на прибыль перевыполнен. Более быстрыми темпами, чем мы ожидали, восстанавливаются доходы и прибыль субъектов малого бизнеса. Годовые бюджетные назначения по налогам на совокупный доход за семь месяцев исполнены уже на 96,5%", - привела слова Артамоновой пресс-служба областного правительства.

В плановом режиме поступают акцизы, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций, отметила замглавы департамента. По его словам, наибольшие поступления в бюджет региона по-прежнему обеспечили металлурги. За январь - июль 2021 года металлургические компании перечислили в бюджет практически 20,5 млрд рублей, обеспечив 60% прироста налоговых доходов бюджета. Более чем в три раза увеличились поступления от химической отрасли, составив за отчетный период 4,6 млрд рублей.

"Положительная динамика поступления налогов отмечается практически по всем отраслям экономики. Перечисления налогов от лесопромышленного комплекса возросли к уровню прошлого года в два раза, от финансового сектора и сферы операций с недвижимостью увеличились на 33%, от торговли - на 26%, от электроэнергетики - на 18%, сферы строительства - на 8%. В плюсе и сельское хозяйство, и сектор информатизации", - сказала Артамонова.

Как отметил губернатор Олег Кувшинников, промышленность, малый и средний бизнес региона вышли на докризисный объем производства товаров и услуг. "По данным министерства финансов страны, бюджетная система Вологодчины - одна из самых устойчивых в России. По итогам года будет достигнут абсолютный рекорд поступления налогов в бюджетную систему региона. Такого не было никогда", - сказал глава региона.

По данным департамента финансов, доходы областного бюджета увеличились на 1 августа на 38,1% - до 80,4 млрд рублей. Собственные налоговые поступления региона возросли на 57,8% - до 67,4 млрд, безвозмездные поступления из федерального бюджета уменьшились на 16,8% - до 12,9 млрд рублей. Расходы увеличились на 3,2% - до 60,7 млрд. Объем государственного долга на 1 августа составил 15,7 млрд рублей, или 24% от собственных доходов региона. К 1 января 2022 года его планируется уменьшить до 14,8 млрд рублей.