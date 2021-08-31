Сельхозпредприятие "Тулома" в Заполярье получит субсидию 31 млн рублей на погашение долгов

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Сельскохозяйственное предприятие "Тулома" в Мурманской области получит субсидию более 31 млн рублей на погашение налоговой задолженности, сообщили в региональном Мининформе. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

"Сельскохозяйственное предприятие "Тулома" получит субсидию более 31 млн рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства Мурманской области", - говорится в сообщении. Средства субсидии будут направлены на погашение налоговой задолженности предприятия и стабилизацию ситуации с выплатой заработной платы работникам. Коммерческие задолженности предприятие планирует погасить в ближайшие возможное время с выручки.

Как отметил губернатор Чибис, комментируя ситуацию, "ведение сельского хозяйства на территории региона - сложный процесс, если учитывать климатические условия". С учетом перемен в экономическом секторе и сегменте сбыта, очень важно поддерживать наших местных производителей. И, конечно, ключевой момент - чтобы сотрудникам платили зарплату и была погашена налоговая задолженность, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия", - отметил он.

Региональными властями приняты меры, направленные на оздоровление экономической ситуации на предприятии "Тулома", которые уже способствовали росту выручки, однако закрытие региональной сети супермаркетов, рост налога на добавленную стоимость и цен на горюче-смазочные материалы стали факторами торможения процедуры.

Сельхозпредприятие "Тулома" образовано в 1930 году, в настоящее время комплекс занимается разведением и выращиванием крупного рогатого скота, производством и реализацией мясомолочной продукции, свиноводством и птицеводством. "Тулома" производит 28 видов различной молочной продукции. Организация расположена в сельском поселении Тулома Кольского района, филиал - в поселке Лейпи Ковдорского района. Общая численность работников - около 360 человек.