Офис Зеленского сообщил, что США помогут улучшить управление госпредприятиями в энергетике

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Украина и США усилят взаимодействие по улучшению корпоративного управления на украинских государственных предприятиях в энергетике, в том числе путем привлечения "независимых наблюдательных советов" в эти компании. Как сообщил офис президента Украины во вторник, об этом идет речь в подписанном в Вашингтоне меморандуме между энергетическими ведомствами стран "О сотрудничестве в сферах энергетики и климата".

"Заявление фиксирует готовность США помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства", - говорится в сообщении. Уточняется, что достичь этого предполагается путем разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора, который будет подразумевать "взаимовыгодное сотрудничество в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер- и физической безопасности, а также других технологий".

Кроме того, компании "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает привлечение американских технологий для строительства ядерных реакторов проекта AP1000. Всего предполагается построить пять энергоблоков. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал ранее, что всего предполагается привлечь инвестиции в размере до $30 млрд. В офисе отметили, что часть производства будет локализована на территории Украины.