Программу по льготной рекламе для самозанятых запустили в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Самозанятые Московской области на льготных условиях могут получить рекламные услуги. Оформить заявку можно в региональных центрах "Мой бизнес", сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Свыше 257 тыс. жителей Московской области зарегистрированы как самозанятые. <…> И сейчас мы запускаем программу по льготной рекламе, которая поможет самозанятым поднять свою деятельность на новый уровень", - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чьи слова приводятся в сообщении.

Самозанятые Подмосковья смогут сэкономить на услуге по производству рекламы и разработке сайтов до 100 тыс. рублей. Подать заявку можно при личном посещении подмосковного центра "Мой бизнес" или в электронном виде на цифровой платформе центра. Заявка рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Сроки оказания услуг - от двух до пяти недель.

Услуга предоставляется в рамках реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".