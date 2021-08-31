Более 1 тыс. домов в Подмосковье подключили к газу по программе "Социальная газификация"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. домов Московской области, в которых проживают более 3 тыс. человек, обеспечили газом по президентской программе "Социальная газификация". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области. До конца года в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2030 года" газ придет в 50 населенных пунктов", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Отмечается, что программу "Социальная газификация" запустили в Подмосковье в июне. В нее вошли 2,8 тыс. населенных пунктов, где проживают 290 тыс. человек.

"По "Социальной газификации" уже более 100 населенных пунктов региона полностью догазифицированы - выполняем работы в соответствии с графиком. На данный момент "Мособлгаз" ведет строительные работы в 242 населенных пунктах, в стройках задействовано более 200 единиц техники. Наша задача - к отопительному сезону обеспечить теплом максимальное количество жителей Подмосковья", - в свою очередь добавил генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, чьи слова также приводятся в сообщении.