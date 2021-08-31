РСПП предложил МЭР и Минфину обсудить с бизнесом налоговый маневр в металлургии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Минэкономразвития и Минфину провести встречи с представителями бизнес-сообщества для обсуждения параметров налогового маневра в металлургической отрасли. Об этом говорится в письмах союза, которое направлено главе Минфина Антону Силуанову и главе МЭР Максиму Решетникову.

"РСПП считает необходимым провести встречу с представителями бизнес-сообщества для обсуждения, в частности, параметров предлагаемого налогового маневра для обеспечения баланса интересов бизнеса и власти", - говорится в письмах РСПП (копии есть в распоряжении ТАСС).

Бизнес-объединение отметило, что согласно недавнему заявлению президента с 2022 года планируется повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Кроме того, отдельными федеральными органами исполнительной власти ведется подготовка предложений по увеличению бюджетных доходов для обеспечения источников финансирования "фронтальной стратегии".

"При этом приходится констатировать, что обсуждение с бизнес-сообществом предложений по увеличению фискальной нагрузки с использованием формализованных механизмов и площадок не проводится. Предпринимательское сообщество узнает о разработке отдельных деталях концептуальных документов из средств массовой информации", - отметили в РСПП.

В союзе указали, что в настоящее время многие из компаний - членов РСПП формируют инвестиционные программы на будущий период, а бюджеты бюджетной системы РФ также формируются с учетом финансово-экономических прогнозов деятельности компаний.

"При этом уровень фискальной нагрузки - ключевой параметр при формировании инвестиционных планов, в том числе при определении оптимальных механизмов и инструментов поддержки для конкретных проектов", - говорится в тексте письма.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что предложения об изменении налогообложения в металлургической отрасли подготовят к началу октября. По словам замминистра, основная идея изменений в налогообложении металлургов состоит в привязке ставок налога на добычу природных ископаемых (НДПИ) к динамике мировых цен. Ранее Сазанов сообщал, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении с 2022 года налоговой нагрузки на металлургов. Речь идет о привязке ставки НДПИ к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.

Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, заявил, что в 2020 году компании металлургической отрасли подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 млрд рублей. В связи с этим с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.