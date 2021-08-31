Росимуществу до 6 сентября необходимо передать Башкирии 38,3% акций БСК

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росимущество до 6 сентября должно передать в собственность Башкирии 38,3% акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК), а также заключить от имени РФ с регионом соглашение, согласно которому БСК при стабильном финансировании должна направлять не менее 1 млрд рублей чистой прибыли в том числе на обеспечение надлежащего уровня экологии в муниципалитетах Башкортостана. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 июня 2021 г. <…> Росимуществу в установленном порядке до 6 сентября 2021 г. осуществить передачу в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 634 174 обыкновенных акций акционерного общества "Башкирская содовая компания" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), что составляет 38,3% его уставного капитала. Заключить от имени Российской Федерации с Республикой Башкортостан акционерное соглашение, предусмотрев в нем в том числе условия согласно приложению", - говорится в документе.

Условия к соглашению

В приложении к распоряжению указано, что по соглашению размер доли РФ в уставном капитале акционерного общества должен составить 57,43%, размер доли республики - 38,3%. Башкирская содовая компания при этом должна будет направлять не менее 1 млрд рублей чистой прибыли ежегодно на обеспечение надлежащего уровня экологии в муниципалитетах Башкортостана, развитие инфраструктуры и создания условий для занятий физкультурой и спортом. Деньги будут выделяться при стабильном финансовом состоянии предприятия.

Правительству республики необходимо принять программу обеспечения предприятия сырьем. "Правительство Республики Башкортостан до 1 января 2022 г. принимает экономически обоснованную и согласованную с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации программу, направленную на обеспечение содового производства в г. Стерлитамаке известняковым сырьем на срок не менее 30 лет, и содействует ее реализации на срок акционерного соглашения", - указано в приложении.

Согласно отчету БСК, в 2020 году чистая прибыль компании составила почти 11 млрд рублей, что ниже показателя 2019 года на 1,7 млрд. Ранее производящее 85% пищевой соды в России предприятие заявило об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении Шахтау к декабрю 2022 года. После общественного протеста и присвоения планируемому источнику сырья для предприятия - шихану Куштау - статуса памятника природы БСК заявила о продолжении разработки Шахтау ниже уровня грунтовых вод. Сейчас власти Башкирии рассматривают шесть месторождений, которые могут стать источниками сырья для БСК.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа 2020 поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку. До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.