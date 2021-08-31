СМИ: DRL и РФПИ работают над увеличением производства "Спутника V" в Индии

ТАСС, 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) тесно сотрудничают, чтобы увеличить производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики. Об этом сообщила во вторник индийская газета Business Line со ссылкой на представителя DRL.

"Мы тесно работаем с нашими партнерами в Индии с целью подготовки к производству. Мы ожидаем, что произведенные в Индии дозы [препарата] будут доступны к сентябрю-октябрю", - заявил он.

Представитель DRL уточнил, что к настоящему моменту компания получила 31,5 млн доз первого компонента и 41,5 млн доз второго компонента "Спутника V". "Мы работаем с РФПИ над увеличением поставок", - добавил он.

DRL подала в феврале заявку на ограниченное применение российской вакцины в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять "Спутник V". РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение этой вакцины началось в республике 14 мая.

"Спутник V" стал третьим препаратом, который применяется на индийской территории. До этого при иммунизации там использовались только две вакцины: Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.