Трутнев: прорабатывается схема покупки самолетов для единой дальневосточной авиакомпании

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Схема приобретения 45 новых воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании прорабатывается в правительстве. Об этом сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда".

"Единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе "Авроры", надо 45 новых самолетов. Их невозможно купить разово, таких возможностей просто у промышленности нет, а некоторые типы судов еще только предстоит вывести на рынок и получить для них сертификат летной годности. В правительстве обсуждается схема приобретения самолетов, это будет сделано или через лизинговую компанию, или напрямую, но это хорошая, правильная программа", - сказал Трутнев.

По его словам, закупка самолетов позволит не только развиваться авиакомпании, но и поддержит российскую авиастроительную отрасль. Трутнев добавил, что с запуском единой дальневосточной авиакомпании в ДФО стоит задача удвоить пассажиропоток.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены с 26 июля.