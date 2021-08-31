Трутнев считает, что Ленский мост будет построен, несмотря на сложности с финансированием

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказал мнение, что автомобильный мост через реку Лену в Якутии будет построен. При этом, по его словам, необходимо до конца решить вопрос с финансированием.

"Что касается моста в Якутии, то, думаю, он будет построен. Модель строительства уже одобрена Минэкономразвития и Минстроем. Мост недешевый, поэтому на него надо найти деньги", - сказал Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда".

Вице-премьер подчеркнул, что в вопросе строительства моста наблюдался "процесс противоборства с министерством финансов". "Учитывая, что рубеж равновесия по якутскому мосту пройден, есть надежда, что он состоится", - добавил Трутнев.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.