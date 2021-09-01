Путин примет участие в ВЭФ и посетит космодром Восточный

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1-4 сентября отправится с рабочей поездкой на Дальний Восток. Первые три дня он проведет во Владивостоке, а на обратном пути сделает остановку в Амурской области, чтобы посетить космодром Восточный.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин вылетел из Москвы во вторник поздно вечером. 1 сентября около 17:00 по местному времени (10:00 мск) он начнет мероприятие во Всероссийском детском центре "Океан", где проведет приуроченную к Дню знаний встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

По словам пресс-секретаря, встреча пройдет в рамках марафона "Новое знание", одна из площадок которого будет работать во Владивостоке. "Будет встреча со школьниками свободная, свободные вопросы. Как правило, такие встречи проходят очень и очень интересно", - добавил Песков.

После этого Путин отправится на остров Русский, на площадку VI Восточного экономического форума (ВЭФ). Там он в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

Далее президент также по видеосвязи откроет социальные объекты образования в Дагестане. В завершение первого рабочего дня во Владивостоке, примерно после 20:00 (13:00 мск), Путин примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко, с которым, по словам Пескова, "они позанимаются делами края".

Дни форума

2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщается с курсантами.

Затем, около 18:00 (11:00 мск), на площадке ВЭФ Путину представят презентацию проектов развития Дальнего Востока. Как ожидается, по видео-конференц-связи с главой государства пообщаются резиденты дальневосточных территорий опережающего развития, готовые к запуску своих производств.

Примерно на 19:00-20:00 (12:00-13:00 мск) запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.

На 3 сентября запланировано участие Путина в пленарной сессии ВЭФ. Кроме того, в этот день модераторы и спикеры ключевых сессий форума расскажут Путину, что они обсуждали на площадках форума. "По сути, это и представители бизнеса, и так далее. Они расскажут о том, что было во главе угла на форуме, на панелях, в ходе дискуссий", - сказал Песков.

Он добавил, что Путин также примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе с иностранными.

При этом, по словам представителя Кремля, в планах президента не значится возможная встреча с инвесторами. "[Такая встреча] не планируется, но элементы этого мероприятия будут в других, о которых я рассказал", - добавил он.

Пленарная сессия

Сессия, на которой выступит в очном формате президент, запланирована на 15:00 по местному времени (08:00 мск). В онлайн-формате в ней также примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Кроме того, с видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

"Это будет полноформатная пленарка, будут выступления, дискуссия, ответы на вопросы", - сказал Песков, добавив, что модерировать пленарную сессию будет тележурналист Сергей Брилев.

Космодром

Завершив рабочую программу во Владивостоке, Путин на обратном пути сделает остановку в Благовещенске и посетит космодром Восточный.

"Рано-рано утром 4 сентября президент отправится в Благовещенск, и утром, с 9 утра (03:00 мск) и далее, он будет находиться на космодроме Восточном", - рассказал представитель Кремля.

26 августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что планирует в ближайшие дни встретиться с главой государства для обсуждения перспектив развития пилотируемой космонавтики.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

Путин неоднократно бывал на Восточном, в предыдущий раз - в сентябре 2019 года. Президент тогда провел на космодроме совещание по вопросам развития его инфраструктуры и перспективных ракетных комплексов.