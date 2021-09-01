Кураторы групп в колледжах будут получать выплаты в размере 5 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кураторы более 100 тыс. бюджетных учебных групп в учреждениях среднего профессионального образования с 1 сентября будут получать ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей. Такая мера направлена на поддержку педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"С 1 сентября прошлого года выплату за классное руководство в размере 5 тысяч рублей получают более 810 тыс. школьных учителей. Аналогичные ежемесячные выплаты с 1 сентября 2021 года будут производиться кураторам более 100 тыс. бюджетных учебных групп, что поможет и поддержит педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку", - сообщили в пресс-службе.

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение о выделении средств на выплаты кураторам групп в колледжах. В этом году на эти цели будет направлено 2,79 млрд рублей, уточнили в Минпросвещения. "Ежегодно дополнительная потребность средств из федерального бюджета составит 9,6 млрд рублей", - добавили в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до июля текущего года утвердить порядок и условия выплат в размере 5 тыс. рублей кураторам групп в колледжах, предусмотрев сохранение установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели. 21 апреля пресс-служба Минпросвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова сообщила, что введение ежемесячной доплаты в размере 5 тыс. рублей для кураторов учебных групп техникумов потребует выделения около 9,5 млрд рублей в год.