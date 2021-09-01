В России вводится плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло вводится в России с 1 сентября 2021 года, она будет действовать до 31 августа 2022 года. Соответствующее решение принято правительством России в апреле 2021 года.

Пошлина составит 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на величину корректирующего коэффициента - 50 долларов за 1 тонну), и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну.

Для установления индикативной цены Минсельхозу РФ поручено постоянно мониторить рынок.

Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов.

9 августа Минсельхоз сообщил, что с 1 сентября 2021 г. пошлина на экспорт подсолнечного масла из России составит 169,9 доллара за тонну. Ставка рассчитана исходя из индикативной цены 1242,8 доллара за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС.

По мнению правительства, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.