Юрлица смогут получить разрешение на ввоз лекарств в Россию на портале госуслуг

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Юридические лица теперь могут подать заявку на получение разрешения на ввоз лекарственных препаратов в Россию на портале госуслуг. Соответствующий обновленный порядок ввоза лекарств в страну вступил в силу 1 сентября.

Согласно документу, для ввоза лекарств необходимо получить заключение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Для этого разработан специальный реестр, в который вносится само заявление и принятое по нему решение. Все документы подаются в электронной форме. После того, как Минздрав выдаст разрешение на ввоз лекарств, оно появится в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Раньше документы направлялись через электронную форму на сайте Минздрава.

В частности, ввозить лекарственные средства в РФ могут организации - производители лекарственных средств для целей собственного производства лекарственных средств, организации оптовой торговли лекарственными средствами, а также научно-исследовательские организации, образовательные организации высшего образования и производители лекарственных средств для разработки, исследований, контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных средств при наличии заключения, медицинские организации для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкой или особо тяжелой патологией. Также разрешение могут получить иностранные разработчики, иностранные производители лекарств или другие юридические лица по поручению разработчика лекарственного средства для проведения клинических исследований, регистрации и экспертизы, предназначенных для обращения в РФ или на общем рынке лекарств в рамках Евразийского экономического союза.

Как пояснили в пресс-службе правительства, документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза. Порядок будет способствовать ускорению процедуры оформления разрешения и ввоза лекарств. Отмечается, что на территорию евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесенные в единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны - участницы союза. При ввозе лекарств нужно соблюдать требования, которые установлены каждой страной, входящей в ЕАЭС. При этом новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ.