В РФ появилась возможность купить лекарства онлайн через маркетплейсы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарственных препаратов, согласно которому несетевые аптеки могут вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно на маркетплейсах, вступил в силу в России. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, исключается требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов. "При осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом аптечная организация вправе заключить с владельцем агрегатора договор, предусматривающий предоставление покупателю возможности ознакомиться с предложением аптечной организации о заключении договора розничной купли-продажи лекарственных препаратов на сайте в интернете или в мобильном приложении, принадлежащих владельцу сайта-агрегатора", - говорится в документе.

Кроме того, правила дополняются положением о регулировке цен. При дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, которые установлены в самой аптеке. При этом ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством в мае 2020 года. Вести такую торговлю могут аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора.