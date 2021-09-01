В России стартует маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток стартует в России с 1 сентября. Соответствующее постановление правительства России было подписано 15 декабря 2020 года.

К системе маркировки подключаются производители молочных продуктов со сроком хранения более 40 суток. "С 20 января, когда началась регистрация участников оборота в системе маркировки, к "Честному знаку" присоединилось 92% производителей, выпускающих продукцию со сроком годности более 40 дней. Они готовы выпускать товары с кодами маркировки. На сегодняшний день полностью готовы 64 типографии, их мощности покрывают потребности отрасли", - сообщил заместитель генерального директора оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

По его словам, с начала первого этапа маркировки в категориях сыров и мороженого система показывает хорошие результаты и справляется с высокой нагрузкой. Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие производители.

Готовность бизнеса

Начальник отдела сертификации и стандартизации "Чистой линии" Нерсес Каграманян сообщил, что компания завершила подготовку. "Предприятие полностью готово к 1 сентября. Мы приняли решение подготовиться заранее к первому и второму этапу обязательной маркировки молочной продукции", - сказал он. По словам Каграманяна, система "Честный знак" помогает контролировать качество продукции и дает возможность потребителю увидеть, когда и где произведен продукт.

Сливочное масло с кодами маркировки производства "Ровеньки-Маслосырзавод" с 1 сентября можно будет увидеть на прилавках магазинов. "Второй этап маркировки предполагает работы с линией фасованного масла - это направление сейчас в приоритете. Уже на этой неделе с 1 сентября на торговых прилавках можно будет увидеть фасованное масло "Богдаша" от изготовителя "Ровеньки-Маслосырзавод" с маркировкой. Соответствующая пометка нанесена на упаковочный материал", - сообщил директор предприятия Леонид Заскалько.

Он отметил, что торговые сети также адаптировались под новые стандарты. Крупнейший переработчик молока, группа компаний "Эконива", также завершил подготовку. "Площадки Аннинского молочного завода и Мосмедыньагропром, входящие в группу "Эконива", с 1 сентября начнут маркировать продукцию со сроком годности более 40 дней средствами идентификации "Честный знак" в полном объеме. В настоящее время завершается отладка технических и IT-решений для корректного нанесения и ввода в эксплуатацию кодов маркировки. Основным способом нанесения компания выбрала заказ упаковки с "Честным знаком" в типографии, что является гарантией качества и считываемости кода", - сказала руководитель GR-службы группы "Эконива" Любовь Аксенова.

"Под обязательные требования попадают ультрапастеризованное молоко, сливки и сливочное масло производства "Эконивы". "Они выпускаются на двух площадках группы в Калужской и Воронежской областях. Изменения затронули четыре высокоскоростные линии", - заключила она.

О маркировке

Обязательная маркировка молочной продукции стала обязательной в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого. С 1 сентября требования станут обязательными для продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для товаров со сроком годности 40 дней и менее. Также с 1 декабря этого года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе, а с 1 сентября 2022 года - объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.