В России ввели новые правила использования земель лесного фонда

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Лица, получившие в пользование земли лесного фонда, должны будут высаживать новые деревья в регионе на такой же площади с 1 сентября. Компенсационное лесовосстановление необходимо провести в течение трех лет самостоятельно либо обратиться за платной услугой в лесхоз, рассказали ТАСС в пресс-службе Рослесхоза.

"Лица, в интересах которых земли лесного фонда переводятся в земли иных категорий, обязаны обеспечить лесовосстановление или лесоразведение на площади, равной площади лесных земель, находящихся на таком земельном участке, исключаемом из состава земель лесного фонда. То есть если земли ушли из лесного фонда, то в этом же регионе необходимо высадить лес на точно такой же площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила предусматривают возможность как самостоятельного лесовосстановления, так и привлечение специалистов лесхоза за плату. "Запускается механизм, который позволяет лицам, обязанным проводить компенсационное лесовосстановление, выбирать - делать это самостоятельно или за плату привлекать к лесовосстановлению лиц, обладающих необходимыми квалифицированными кадрами, техникой и оборудованием", - пояснили в пресс-службе.

Согласно правилам, срок компенсационного лесовосстановления составляет до трех лет. "При условии обеспечения агроухода за высаженными лесными растениями в течение трех лет с момента посадки", - подчеркнули в Рослесхозе.