Число обязательных норм в строительстве сократили более чем наполовину

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество обязательных требований в строительстве на территории Российской Федерации сокращается более чем наполовину с 1 сентября 2021 года. При этом сохраняются все необходимые требования к безопасности.

Пересмотр ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства ведется уже второй год. Летом 2020 года, в соответствии с постановлением правительства, количество обязательных требований снизилось с 10 тыс. примерно до 7 тыс. С 1 сентября перечень обязательных требований в строительстве будет сокращен еще более чем на 3,8 тыс. пунктов. В частности, будут сняты ограничения на применение новых эффективных материалов и конструкций, а также отменены все дублирующие, избыточные нормы, включая декларативные и рекомендательные положения.

Большинство обязательных требований в строительстве устарело, в результате пересмотра должны остаться только те нормы, которые точно влияют на безопасность эксплуатации зданий, сказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. По его словам, в остальных случаях госконтроль избыточен, это обязательства и функции заказчика строительства, стройконтроля, проектировщика или инвестора. "Упрощенные правила должны оказать поддержку строителям в реализации десятков тысяч объектов в рамках национальных проектов: это дороги, жилье, школы и детские сады, поликлиники и больницы", - сказал собеседник агентства.

Чем меньше административная нагрузка на строительство, тем быстрее происходит реализация проекта, сказал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Памятно высказывание президента про "снипы-хрипы". Действительно, в какой-то момент количество различных бумаг стало превышать все мыслимые пределы. Главное, чтобы за снижением издержек последовали благоприятные эффекты и для покупателей недвижимости в виде снижения цены квадратного метра и ни в коем случае - ухудшение качества строительства", - сказал он.

Инициатива положительно скажется на строительной отрасли, потому что уберет излишние ограничения и даст возможность ведомствам не дублировать друг друга, прокомментировал ТАСС генеральный директор девелоперской компании "Мармакс" Юрий Юров (Рязань). "Это еще один шаг к снижению административных барьеров", - подчеркнул собеседник агентства.

Работа по подготовке постановления велась в тесной коммуникации с представителями строительной отрасли, архитекторами, проектировщиками, сообщил ТАСС заместитель генерального директора MR Group Андрей Кирсанов. "Сокращение количества требований и ограничений, безусловно, позволит уменьшить сроки строительства, а также может сказаться на снижении его себестоимости - особенно это касается возможности применения новых материалов и конструкторских решений в жилищном строительстве. Это значительно расширит возможности проектных решений, а также их реализации", - сказал он.

Об отмене устаревших норм

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство в свою очередь подготовило общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.

Ревизия норм российского законодательства осуществляется в рамках механизма регуляторной гильотины. Проводит ее правительство совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса. Механизм предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики.