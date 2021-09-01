Бизнес в Москве с 1 сентября может подать заявку на компенсацию затрат на СИЗ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы с 1 сентября начинают прием заявок от бизнеса, который намерен компенсировать затраты на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдение эпидемиологических требований. Прием заявок будет идти до 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

"Выплата юридическим лицам и ИП с привлечением сотрудников: единоразовая фиксированная на соблюдение ограничительных мер - 15 тыс. рублей, на средства индивидуальной защиты - 6,5 тыс. рублей на сотрудника. Выплата ИП без привлечения сотрудников: единоразовая фиксированная - 21,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина, всего на эти цели выделен 1 млрд рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Она уточняла, что этот вид поддержки утвержден для предпринимателей, которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров.

При заполнении заявки на сайте МИК понадобится копия расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года. Размер финансовой поддержки зависит от количества застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода. Информация о том, как подать документы, доступна на cashback.moscow.business.

Московские власти оказывают всестороннюю поддержку бизнесу в период пандемии. В 2020 году в столице приняли пять пакетов мер помощи предпринимателям, некоторые программы продлили и на 2021 год. В июне этого года был дополнительно утвержден пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита.