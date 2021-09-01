Private Banking ВТБ возглавил рейтинг лучших банков для миллионеров в РФ по версии Forbes

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Издание Forbes Россия опубликовало рейтинг лучших банков на рынке Private Banking. Первое место занял Private Banking ВТБ, объем активов под управлением которого за год вырос на 26% и составил 2,94 трлн рублей.

На втором месте списка оказался Sberbank Private Banking. Замыкает тройку лидеров "А-клуб" - подразделение Альфа-банка.

В десятку лучших банков для российских миллионеров также попали "Открытие Private Banking", Газпромбанк Private Banking, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Росбанк L"Hermitage Private Banking (российское подразделение французской группы Societe Generale), "UniCredit Private Banking Россия" (структура европейской группы UniCredit), Sovcombank Wealth Management, Citigold Private Client ("дочка" американского банка Citi).

Для составления рейтинга издание опросило более 30 представителей банков и финансовой индустрии и отобрало 15 лучших банков в России. Рейтинговый балл для российских банков рассчитывался следующим образом: 60% зависит от активов, международных рейтингов, числа клиентов и офисов, а также ставок по депозитам; 20% - от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта; остальные 20% - от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок Private Banking в России.