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Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет

Также беременность станет одной из уважительных причин отсутствия заработка при назначении социальных выплат, пишут "Известия"
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минтруд РФ готовит изменения в правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет, а также выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет, благодаря которым беременность станет одной из уважительных причин отсутствия заработка при назначении социальных выплат. Об этом газете "Известия" сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

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"Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка. Особенно это касается тех, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам, выполняет разовые работы. <...> С учетом этого период беременности предлагается считать объективной причиной для отсутствия заработка при применении правила нулевого дохода", - пояснила "Известиям" Баталина.

Кроме этого, Баталина добавила, что проблема еще более обострилась в период пандемии COVID-19, пишет газета. Отмечается, что изменения в правила предоставления социальных выплат планируется внести до конца года.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин. На их реализацию правительство РФ выделило из резервного фонда 46,6 млрд рублей в 2021 году. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.

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