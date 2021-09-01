Эксперты рассказали, какие гаджеты чаще всего страхуют россияне

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Чаще всего владельцы смартфонов в РФ страхуют гаджеты марки Honor, реже всего - смартфоны Apple, выяснила дочерняя компания "Сбера" "Сберстрахование", проанализировав данные продаж полисов за 2020 и 2021 годы.

Согласно данным исследования (есть в распоряжении ТАСС), чаще всего владельцы смартфонов страхуют гаджеты марки Honor. На них приходится почти 34% от всех договоров страхования смартфонов.

Вторыми и третьими стали смартфоны марок Samsung и Xiaomi с долей 25% и 23% от всех полисов соответственно. "Владельцы Apple, приобретая телефоны в магазинах партнеров, меньше боятся за безопасность своих гаджетов по сравнению с пользователями других смартфонов - их доля составляет всего 3%", - указано в исследовании.

Чуть меньше пришлось на гаджеты брендов Inoi (2%), Realme (2%) и Jinga (1,5%).

По данным "Сберстрахования", основная часть продаж полисов страхования смартфонов в 2021 году пришлась на январь - почти 22%, меньше всего страховок было куплено в феврале - 6%.

При этом 38% страховых случаев приходится на падение телефона, 33% - на механическое воздействие и 19% - на залив жидкостью. Оставшиеся 10% делят между собой риски кражи, поломки, повреждения электричеством и пожара.