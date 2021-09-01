Новый международный терминал начали строить в хабаровском аэропорту

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство нового международного терминала аэропорта началось в Хабаровске.

Участие в церемонии закладки памятной капсулы приняли заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

"Создание благоприятных условий жизни для всех россиян на Дальнем Востоке - это, безусловно, задача государства, и здесь основополагающую роль играет транспорт. Этот терминал будет способствовать развитию бизнеса в регионе, развитию инфраструктурных и туристических направлений и привлекательности. Поэтому я пожелаю удачи и успехов всем инвесторам и всем участникам процесса", - сказал Чалик.

Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" назвал сложным решение о начале строительства терминала в период пандемии. "Нас поддержало правительство, нас поддержал ВЭБ.ДВ, нас поддерживают краевые власти. И мы приняли решение в это сложное время начать стройку и уверены, что через 18 месяцев мы построим терминал. Сервис, качество обслуживания, стандарты, все будет на самом высоком уровне. Будем ждать наших пассажиров. Я абсолютно убежден, что к этому времени международный трафик заживет", - заявил Басюк.

"Я хочу поблагодарить Юрия Петровича Трутнева, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьера, за принятое решение, потому что решение по финансированию принималось правительственной комиссией, которую Юрий Петрович возглавлял. Хочу поблагодарить владельцев, руководство будущего международного аэропорта и, соответственно, нынешнего, который обслуживает внутренние авиалинии. Я хочу выразить надежду, что наши строители, инженеры выполнят все работы в срок и Хабаровский край получит прекрасную, современную международную авиагавань", - добавил Дегтярев.

Международный терминал аэропорта Хабаровска

Новый международный пассажирский терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, который сдали в 2019 году. Попасть из одного здания в другое можно будет в стерильной и общей зоне аэровокзалов.

Новый терминал будет оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. Проектная площадь терминала более 20,5 тыс. кв. м. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 1 млн пассажиров международных направлений ежегодно. В новом терминале будет обустроен современный пункт пропуска государственной границы РФ. В реализацию проекта будет вложено 4,8 млрд рублей, терминал сдадут в конце второго квартала 2023 года.

Правительственная комиссия по транспорту одобрила реализацию проекта строительства нового пассажирского терминала международных авиалиний в 2019 году, весной этого года инвестиционный проект по развитию аэропорта Хабаровска со строительством международного терминала признали приоритетным на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Проект реализует АО "Международный авиатерминал Хабаровск" (100% дочерняя компания АО "Хабаровский Аэропорт") с привлечением заемных средств ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ. Генеральным проектировщиком выступило ООО "Ди Би Си Консультантс", генеральным подрядчиком - ООО "Лимакмаращстрой".

Аэропорт Хабаровска

Международный аэропорт Хабаровск - крупный авиаузел Дальневосточного федерального округа РФ. До пандемии ежегодно аэропорт обслуживал более 2 млн пассажиров.