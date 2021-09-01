В России начался первый этап реализации планов маркировки упакованной воды

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первый этап обязательной маркировки упакованной воды стартовал на территории России. Теперь производителям необходимо зарегистрироваться в государственной системе маркировки "Честный знак", сообщает в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы маркировки.

"Инициатива о внедрении маркировки упакованной воды принадлежит бизнесу. Мы больше года вместе с ведущими отраслевыми компаниями определяли методы и процессы маркировки, проводили длительный эксперимент, который показал эффективность на всех форм-факторах, производимых в России. Компаниям не стоит откладывать выбор интегратора, несмотря на то, что до вступления в силу требований есть три месяца. Обновление предприятия - это не быстрая задача. Как показывает опыт, заблаговременная подготовка позволяет пройти путь внедрения маркировки максимально комфортно", - приводит пресс-служба слова руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова.

Внедрению обязательной маркировки предшествовал эксперимент, которых длился 14 месяцев и завершился 1 июня 2021 года. По словам Волкова, до начала обязательной регистрации к "Честному знаку" присоединились уже более 8 200 компаний, из которых 552 - производители. С 1 декабря 2021 года маркировка станет обязательной для минеральной воды, а с 1 марта 2022 - для всей упакованной питьевой воды.

Готовность производителей

В настоящее время компания "Архыз Оригинал", выпускающая продукцию под маркой "Архыз VITA", уже смогла определиться с оборудованием для нанесения маркировки на свою продукцию.

"К концу октября ожидаем поставку оборудования, а к концу ноября уже будут завершены пуско-наладочные работы, поэтому к 1 декабря компания будет готова", - цитирует пресс-служба слова руководителя проекта по развитию производства "Архыз Оригинал" Эдуарда Джанкезова.

По его словам, участие компании в эксперименте помогло получить опыт и определить оптимальный способ нанесения кодов маркировки.

В свою очередь в компании "Карачинский источник", которая выпускает упакованную воду под марками "Ассоль" и "Карачинская", ЦРПТ заявили, что в настоящее время занимаются подбором необходимого оборудования и поставщиков для заключения контрактов.

"Карачинский источник" принял решение об участии в эксперименте для своевременного внедрения маркировки. Реализацию эксперимента обеспечила компания Trace-Х на производственной линии мощностью 36 тыс. бутылок в час. В течение недели на нашем предприятии производился монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. За время проведения эксперимента было промаркировано порядка 1 млн бутылок готовой продукции", - цитирует ЦРПТ слова главного инженера компании Виктора Мануйлова.