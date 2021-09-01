Исследование: каждый десятый россиянин получает зарплату более чем в 100 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Зарплату от 100 тыс. рублей до вычета налога получают около 2,8 млн россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, или 10,3% всех работников. Об этом свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Количество работников средних и крупных предприятий с начисленной зарплатой от 100 тыс. рублей (до вычета подоходного налога) составило в апреле 2021 года 2,84 млн человек - 10,3%, или каждый десятый сотрудник. В аналогичном допандемийном периоде, апреле 2019 года, численность занятых с таким уровнем заработков была на 45,6%, или в полтора раза меньше, и составляла 1,95 млн человек (7,2%, или каждый четырнадцатый сотрудник)", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что высокие зарплаты больше всего распространены на нефтегазовом Севере, в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах. В лидерах - Чукотка (здесь 47% работников получают зарплату от 100 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), Ненецкий автономный округ (35,5%), Москва (34,8%), Магаданская область (34,3%), Сахалинская область (27,3%), Камчатский край (26,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (25,4%), Якутия (23,3%), Мурманская область (19,6%) и Санкт-Петербург (18%).

По данным исследования, меньше всего работников с зарплатами от 100 тыс. в кавказских республиках и слабоиндустриализованных аграрных регионах. В первую десятку антирейтинга вошли Калмыкия (1,3%), Дагестан (1,4%), Ингушетия (1,4%), Мордовия (1,4%), Чечня (1,5%), Орловская область (1,5%), Кабардино-Балкария (1,6%), Карачаево-Черкесия (1,6%), Ивановская область (1,7%) и Марий Эл (1,8%).

"На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 тыс. рублей, а на одну только Москву - 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице. И если в Москве, Санкт-Петербурге и добывающих регионах зарплатами от 100 тыс. рублей никого не удивишь, то в подавляющем большинстве субъектов, 66 из 85, доля трудящихся с такими заработками не достигает и 10%, а в 52 регионах - не доходит и до 5%", - сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Высокооплачиваемые отрасли

Как показало исследование, больше всего работников с зарплатой от 100 тыс. рублей трудится в отрасли добычи полезных ископаемых (добыча нефти, газа, угля, металлических руд и минералов) - 30,2%, в финансовой и страховой сфере (сюда относят работников банков и финансовых организаций, финансистов, экономистов, управляющих активами и страховщиков) - 29,5%, в области информации и связи (включает IT, телекоммуникации, СМИ, создание контента) - 27,7%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (юристы, аналитики, инженеры и другие квалифицированные специалисты) - 22,6%, а также в строительстве - 17,4%.

Меньше всего высокооплачиваемых работников в сельском хозяйстве (3,1%), в сфере водоснабжения и обращения с отходами (3,9%), в гостиничном и ресторанном бизнесе (4,3%), в образовании (4,4%), и наконец, в области культуры, спорта и развлечений (4,9%).

В выборку исследования вошли 104,6 тыс. крупных и средних предприятия.